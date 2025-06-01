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Türk kadınların için çirkin ifadeler kullanan Hintli Youtuber gözaltına alındı

Hint YouTuber Malik SD Khan, İstanbul gezisi sırasında Türk kadınlara Hintçe ağır hakaretler ve cinsel içerikli ifadeler içeren videolar yayınlayarak büyük tepki topladı. Sosyal medyada ifşa edilen içerikler sonrası hesaplarını kapatan Khan, İstanbul’da gözaltına alındı.

Türkiye'yi ziyaret eden vekendisini "Malik Swashbuckler" olarak tanıtan Hint YouTuber Malik SD Khan, skandal imza attı. İstanbul'u gezen Khan, Youtube kanalında yayınladığı videolarda Türk kadınlara Hintçe ağır hakaretlerde bulundu.

'TÜRK KADININA TECAVÜZ EDECEĞİM' ŞEKLİNDE ALÇAKÇA İFADELER

Youtube kanalında "Türkiye'de bir Hint" başlığıyla paylaştığı videolarda, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda dolaşırken Türk kadınlara cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Hintçe bilen Türk sosyal medya kullanıcıları, Khan'ın skandal paylaşımlarını ifşa etti. Khan'ın bir Türk kadın rehber yanındayken Hintçe olarak "Sizce bu kadına gece tecavüz etmeli miyim?" şeklinde çirkin bir ifade kullandığı da belirlendi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından alçak ifadelerin sahibi Khan, Youtube ve Instagram hesaplarını kapattı. Hint Youtuber daha sonra İstanbul'da gözaltına alındı.

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