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Cemil Tugay'ın seçim öncesi sözleri İzmir'in grevle felç olması sonrası viral oldu

İzmir'de 5 gündür devam eden grev sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 2024 seçimleri öncesi DİSK ziyaretinde söylediği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde DİSK'e kayıtlı 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 28 Mayıs gecesi greve çıktı. Grev nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu. Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor. 

Zor günler geçiren İzmir'de gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi.  Tugay'ın 2024 yerel seçimlerinden önce DİSK ziyaretinde söylediği sözler ile grev sonrası söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

DİSK'e övgüler yağdıran Tugay, konuşmasında "12 Eylül sonrası başlatılan sendikasızlaşma emeğin örgütlenmesine izin vermeme siyaseti AKP iktidarında katlanarak artıyor. Hükümet ya örgütsüz yığınlar istiyo ya da her dediklerini koşulsuz onaylayacak saraya yandaş sendikalar istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Grev sonrası sokaklardan çöp toplamaya çıkan Tugay, son açıklamasında "Burada görevli belediyenin çalışanı olan arkadaşlarımız Türkiye'de hiçbir yerde verilmeyen ücretleri talep ederek böyle bir göreve devam edemezler. Arkadaşlarımız çöpleri toplamaya geldi orda sendikacılar önlerinde durmuşlar tehdit ediyorlar, toplatmıyorlar. " dedi.

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