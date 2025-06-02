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Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu

İZMİR çöp krizi ile boğuşurken Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay eldivenleri takıp gece yarısı sokaklara çıktı. Çalışanları ile birlikte gece boyunca çöp toplayan başkana, grevdeki işçiler posta koydu. Cemil Tugay çok sinirlendi ve işçilerle tartıştı. Cemil Tugay "Belediyeyi batıramayacaksınız… Bu işleri yapacak adam bulurum ben!” derken, İzmir halkı da başkanla çöp toplamadı.

İZMİR çöp krizini işçilerin uçuk istekleri sebebiyle günlerdir aşamıyor. Sokaklarda çöp dağları yükselirken, grevdeki işçiler çöpü toplamak isteyenlere engel olunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sokağa indi. 

Başkan çöp topladı...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay eldivenleri takıp çöp yığınlarının başına geçince, yanındaki elemanları da çöp toplama işine daldı. 

Grevdeki işçiler başkana posta koyunca...
Grev yapan işçiler çöplerin toplanmaya başladığını görünce hemen bölgeye geldiler. Çöplerin toplanmasını engellemek isteyen işçilerle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay karşı karşıya geldi. Cemil Tugay, ile çöplerin toplanmasını engellemek isteyen işçiler arasında tartışma çıktı. 

İşçi: "Biz ekmeğimizi koruyoruz" derken, Cemil Tugay: "Çöpü burada tutarak mı? Grev yapan insan evine gider. Belediyeyi batıramayacaksınız… Bu işleri yapacak adam bulurum ben!” karşılığını verdi. 

İşçiler ne kadar maaş istiyor, yan hak taleplerine bakın
İzmir'de 30 Mayıs'ta greve çıkan işçiler en düşük 82 bin lira en yüksek 94 bin lira maaş isterken, belediye en düşük 59 bin en yüksek 76 bin teklif etti. İşçiler bunlara ek olarak yan haklar istiyor. O haklar arasında işe devam etme primi, rapor almayınca teşvik primi gibi şaşkına çeviren istekler var. 

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