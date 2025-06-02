"Pislik ve rezillik" diyerek tepki gösterdiler! İzmir'de çöp dağları oluştu, koku ise dayanılmaz boyutta...
İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle toplanmayan çöpler, çevreye kötü koku yayarken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor. Çöpler kaldırım ve yollara taşıyor. İşte Türkiye'nin incisi İzmir'deki son durum...
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine grevde olan işçilerin eylemi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.
Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken, kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.
İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Orhan Özütürk, eşiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir kafeteryaya kahve içmeye geldiğini, toplanmayan çöpleri görünce şaşırdığını söyledi.
Çöplerin kötü kokuya sebep olduğunu belirten Özütürk, "İzmir bunu hak etmiyor. Fazla lafa gerek yok. Başkan yok. Temizlikçiler yok. Türkiye'nin incisi İzmir'e hiç yakışmıyor. Turizm bölgesi, şurada bayrama 3 gün kaldı. Buraları bayramda hiç düşünemiyorum." dedi. Özütürk, grev nedeniyle insanların kent içi ulaşımda da zorluklar yaşadığını aktardı.