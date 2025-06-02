BIST 9.009
DOLAR 39,17
EURO 44,83
ALTIN 4.249,99
GÜNCEL

Eren Erdem'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na küfür ettirebilmek için...

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'deki kurultay sürecine dair tartışmaları gündeme taşıyarak sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Erdem, Kılıçdaroğlu’na küfrettirmek için 46 milyon TL harcanarak 600 kişilik bir troll ekibi kurulduğunu iddia etti ve bu ekibin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partideki kurultay soruşturması tartışmalarına ilişkin 32 dakikalık bir video paylaştı.

Erdem, videoyu “Kılıçdaroğlu’na küfrettirmek için “600 kişilik troll timi kurup 46 milyon TL’yi kim harcadı?” ifadeleriyle paylaştı.

Erdem, söz konusu troll ekibini kuran ve yöneten kişinin CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut olduğunu iddia etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da trafikte kadın sürücüyü böyle darbetmişlerdi mahkeme kararını verdi
İstanbul'da trafikte kadın sürücüyü böyle darbetmişlerdi mahkeme kararını verdi
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı
İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü
İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü
İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti
İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti
Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu
Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu
Cemil Tugay'ın seçim öncesi sözleri İzmir'in grevle felç olması sonrası viral oldu
Cemil Tugay'ın seçim öncesi sözleri İzmir'in grevle felç olması sonrası viral oldu
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bakan Kurum'a Konya'da sıcak karşılama: Seni alnından öpeceğim
Bakan Kurum'a Konya'da sıcak karşılama: Seni alnından öpeceğim
Türk kadınların için çirkin ifadeler kullanan Hintli Youtuber gözaltına alındı
Türk kadınların için çirkin ifadeler kullanan Hintli Youtuber gözaltına alındı
Bakan Kurum'dan Özel’e şarkılı yanıt: Efendim İşitmedim
Bakan Kurum'dan Özel’e şarkılı yanıt: Efendim İşitmedim
Şanlıurfa’da Ebru Yaşar fırtınası! Sahneye puşi ile çıktı
Şanlıurfa’da Ebru Yaşar fırtınası! Sahneye puşi ile çıktı
TRT spikeri Oya Eren'den çok konuşulan hareket! "Siyasi mesaj vermeyin" deyip sahneyi terk etti
TRT spikeri Oya Eren'den çok konuşulan hareket! "Siyasi mesaj vermeyin" deyip sahneyi terk etti