Eren Erdem'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na küfür ettirebilmek için...

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'deki kurultay sürecine dair tartışmaları gündeme taşıyarak sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Erdem, Kılıçdaroğlu’na küfrettirmek için 46 milyon TL harcanarak 600 kişilik bir troll ekibi kurulduğunu iddia etti ve bu ekibin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tarafından yönetildiğini öne sürdü.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partideki kurultay soruşturması tartışmalarına ilişkin 32 dakikalık bir video paylaştı.

Erdem, videoyu “Kılıçdaroğlu’na küfrettirmek için “600 kişilik troll timi kurup 46 milyon TL’yi kim harcadı?” ifadeleriyle paylaştı.

Erdem, söz konusu troll ekibini kuran ve yöneten kişinin CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut olduğunu iddia etti.