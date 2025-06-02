BIST 9.009
DOLAR 39,21
EURO 44,92
ALTIN 4.260,82
DÜNYA

Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü.

İlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi.

Kraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi.

Yanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de “kırmızı kodlu” uyarı yayınlandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Etna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yozgat'ta cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Yozgat'ta cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Eren Erdem'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na küfür ettirebilmek için...
Eren Erdem'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na küfür ettirebilmek için...
İstanbul'da trafikte kadın sürücüyü böyle darbetmişlerdi mahkeme kararını verdi
İstanbul'da trafikte kadın sürücüyü böyle darbetmişlerdi mahkeme kararını verdi
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı
İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü
İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü
İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti
İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti
Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu
Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu
Cemil Tugay'ın seçim öncesi sözleri İzmir'in grevle felç olması sonrası viral oldu
Cemil Tugay'ın seçim öncesi sözleri İzmir'in grevle felç olması sonrası viral oldu
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bu yöntem amputasyon hastalarına umut oldu
Bakan Kurum'a Konya'da sıcak karşılama: Seni alnından öpeceğim
Bakan Kurum'a Konya'da sıcak karşılama: Seni alnından öpeceğim
Türk kadınların için çirkin ifadeler kullanan Hintli Youtuber gözaltına alındı
Türk kadınların için çirkin ifadeler kullanan Hintli Youtuber gözaltına alındı
Bakan Kurum'dan Özel’e şarkılı yanıt: Efendim İşitmedim
Bakan Kurum'dan Özel’e şarkılı yanıt: Efendim İşitmedim