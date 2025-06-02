Fatih Portakal İzmir'de grev yapan işçileri savundu, suçu Tunç Soyer'de buldu

İzmir'deDİSK’e bağlı işçiler, 2024 seçimleri öncesi Türk-İş ile yapılan %67’lik zamma atıfla “eşit işe eşit ücret” istiyor. Eski Başkan Soyer’in seçim öncesi imzaladığı sözleşme tartışma yaratırken gazeteci Fatih Portakal, Cemil Tugay’ın tutumunu ise “grev kırıcılığı” olarak yorumladı.

Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Ben bu örgütlü mücadelenin, en azından DİSK'in yönettiği bu örgütlü mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bana diyebilirsiniz, asgari ücret işte 22 bin liraymış, o hükümetin ayıbı. Ha şunu da diyebilirsiniz, ya işte bu eylem Konya'da yapılsa hükümet bunu bastırır, polisi şöyle yapar, böyle. O da olabilir, o da normal, evet. Ama burada bu insanın hakkını konuşmak gerekiyor. Peki bu insanlar ne istiyorlar, neyi örnek gösteriyorlar diyecek olursanız...

%67 zam veriyor Tunç Soyer

Tunç Soyer'in bir önceki başkanı oydu. 31 Mart seçimlerinden birkaç gün önce, 26 Mart 2024'te toplu iş sözleşmesi yapılıyor. 31 Mart seçimlerinden hemen önce. Biliyorsun Tunç Soyer de seçilmedi zaten. O günkü başkana da destek vermedi. Türk İş'e bağlı belediye işiyle imzalanan bir sözleşme. İçinde İSSU var, İZDOĞA, İZBETON, İZULAŞ. 5500 kişiyi kapsıyor. %67 zam veriyor.

İşçilere yüklenmemek gerekiyor

Yani bir dönem aday olmadı ama giderken bu şekilde işte yönetici özgürlüğü diyebilirsiniz siz buna. Veya yönetici rahatlığı da diyebilirsiniz. Kendi parasını vermiyor. Benden sonraki gelen düşünsün diyor. Ve şu anda DISK'in örgütlü olduğu yerlerde de 23 bin kişi, DISK ve sendikası diyor ki arkadaş sen bunu Türk İş'e verdiysen bana da vereceksin o zaman. Ve işte eşit işe eşit ücret. Budur olay. Ha diyebilirsiniz işte şu yıpratılmak istiyor, bu yıpratılmak istiyor. Gidip bu beyefendinin, bu beyefendinin bunu açıklaması gerekiyor. İşçilere yüklenmemek gerekiyor. Örgütlü mücadele yapan Disk'e yüklenmemek gerekiyor veya Disk falan değil yani sendikaya yüklenmemek gerekiyor. O çünkü haklı mücadelesini yapıyor.

Cemil Tugay'ın yaptığı Grev kırıcılığı, başka bir şey değil

Soracaksanız soruyu bu kişiye sormak gerekiyor. Sen giderayak neden verdin bu zammı? Kalsaydın verecek miydin, vermeyecek miydin diye. Ve bugün geldiğimiz noktada anlaşma hala daha sağlanamadı. Ama eninde sonunda sağlanır diye tahmin ediyorum ben. Belediyenin verdiği 65 bin, sendikanın istediği de 82 bin lira. Arada buluşurlar. Cemil Tugay'ın da yaptığı, onu da söyleyeyim. Yazmış Cemil Tugay'ın hareketini nasıl buluyorsunuz diye. Grev kırıcılığı, başka bir şey değil.''