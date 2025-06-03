İBB 5. dalgada gözaltına alınan 5 belediye başkanı adliyeye sevk edilirken görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 38 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturması genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen beşinci dalga operasyonuyla gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyet ifadesinden sonra serbest bırakılırken, bir kişi ise sevklerden önce adliyeye götürüldü ve tutuklandı.