Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu bombası! Seçimsiz gelecek adamın alnını karışlarız

CHP Parti grubunda konuşan Özgür Özel'in kayyum ve kurultay açıklamaları olay oldu. Mesaj Kemal Kılıçdaroğlu'na denilen açıklamasında Özel, "Biz buradayız kardeşim, hodri meydan! Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar!” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bombayı patlattı. Kurultay davasıyla ilgili ne söyleyeceği merak edilen Özgür Özel, CHP grup kürsüsünden meydan okudu. "CHP'ye kayyum atanacağı" yönündeki iddialara sert çıkan Özgür Özel, "bir önceki kayyum da karşı kafede oturuyordu" dedi.

Bu meydan okuma Kılıçdaroğlu'na mı?

Özgür Özel'in açıklamasındaki en önemli kısım ise "hodri meydan' diyerek söyledikleri oldu. Bu sözlerin hedefinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu söyleniyor. İşte gruptaki olay yaratan o sözler: