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Trabzon sele teslim: Başkan Genç Amsterdam'da, tepkiler çığ gibi

Trabzon’da etkili olan şiddetli yağışlar kent genelinde sele neden oldu. Birçok mahallede yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışmaları yaparken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yurtdışında olduğu haberi sosyal medyada infial yarattı.

X (eski adıyla Twitter) platformunda birçok kullanıcı, Genç’in sel felaketi sırasında Hollanda’da düzenlenen Yayla Şenliği'ne katıldığını gösteren paylaşımları eleştiri yağmuruna tuttu. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da yaptığı açıklamada, “Trabzon perişan halde, vatandaş selde mağdur olmuşken Ahmet Metin Genç nerede? Hollanda’da Yayla Şenliği’nde eğleniyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden “Şehri sel almış, başkan eğlencede”, “İstanbul’daki kar tatili polemiğinden beter” gibi yorumlarla tepkilerini sürdürdü

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