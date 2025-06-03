Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun tutuklanmasının ardından eşi Tuba Torun Erdoğdu, Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Duygusal ve sert ifadeler kullanan Torun Erdoğdu, süreci bir "kurtuluş savaşı" olarak nitelendirdi.

“Eskiden insanlar göğüs göğüse çarpışırdı, biz şimdi bu şekilde mücadele ediyoruz,” diyen Torun Erdoğdu, eşinin de “Vatan sağ olsun” diyerek arka kapıdan gittiğini belirtti. “Feda olsun hayallerimiz, özel hayatlarımız, umutlarımız. Yeter ki bu ülke esas suçluların elinden kurtulsun,” sözleriyle süreci siyasi bir mücadele olarak değerlendirdi.

Torun Erdoğdu, yaşananları Franz Kafka’nın Dava romanına benzeterek, “Adliyedeki o koca boşluk gibi, bizi bir kaybolmuşluk hissinin içinde döndürüp duruyorlar,” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlama kurgusunun topluma dayatıldığını savunarak, “Aykut gibi hayatını yolsuzlukla mücadeleye adamış biriyle rüşveti yan yana getirmek, bu düzene inandırmak için yapılmış bir kurgu,” ifadelerini kullandı.