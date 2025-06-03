Yılmaz Özdil’den CHP’ye sert eleştiri: Partiye rutubet gibi sızanlar var

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada CHP’ye yıllarını vermiş, partinin ruhunu taşıyan isimlerin sistemli şekilde dışlandığını, yerlerine liyakatsiz kadroların getirildiğini söyledi. Özdil, hem Kılıçdaroğlu’nun hem Özgür Özel’in çevresindeki bazı isimleri hedef alarak, partiyi içeriden imha etmeye çalışanların varlığına dikkat çekti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de katıldığı programda CHP’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, partiye yıllarını vermiş, CHP kültürünü içselleştirmiş isimlerin sistemli şekilde dışlandığını ve üzülerek kenara çekildiğini söyledi. Özdil, Muharrem İnce gibi pek çok ismin partiden uzaklaştırıldığını belirterek, “Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’na küfreden kadro, dün Muharrem İnce’ye iftira atıyordu. CHP’nin ruhuna sahip insanlar partiyi AK Parti’ye malzeme etmemek için susuyor” dedi.

Özdil, hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Özgür Özel’in etrafındaki bazı isimleri hedef alarak, “Bunlar varken AK Parti’ye gerek yok, CHP’yi imha etmeye yeter. CHP’li olup partiyi yolsuzluk davalarında ihbar eden tipler var. Nereden CHP’li olmuş belli değil, rutubet gibi sızmışlar” ifadelerini kullandı. CHP yönetiminde liyakatsiz isimlerin bulunduğunu savunan Özdil, “Adamı partide ofis boy bile yapmazsın, medya kökenli diye yönetici yapmışlar” diyerek tepki gösterdi.