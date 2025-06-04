Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt
Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu kadar gücünüz varsa, bu kadar direnme azminiz varsa bu sabah genel merkezin kapısına dayanan iktidara karşı direnin” diyerek parti içi gerilimi eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek, "Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar" demişti. Bu sözlerie Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş katıldığı TV programında yanıt verdi.
Sanki Kemal Kılıçdaroğlu gelip oturacak...
CHP kurultay tartışmaları hakkında konuşan Barış Yarkadaş, Özgür Özel yönetimini kastederek şunları söyledi:
-“Gölgelerle savaşlar ilan ediliyor, nefret söylemleri üretiliyor.
-Sanki Kemal Kılıçdaroğlu 30 Haziran günü gelip genel merkeze oturacakmış gibi, buraya insanları yığarız, 30 milletvekilini kapının önüne dizeriz, biri ‘kapıyı kilitlerim, anahtarı yutarım’ diyor, öbürü ‘bizi buradan çıkartamazsınız’ diyor. Gençlik kolları ve kadın kolları binayı dolduracakmış
-Bu kadar gücünüz varsa, bu kadar direnme azminiz varsa bu sabah genel merkezin kapısına dayanan iktidara karşı direnin.
-CHP Parti Meclisi üyesi gözaltında, 5 belediye başkanı şu an gözaltında. Niye partiyi birbirine karşı kışkırtıyorsunuz?
-Sanki bir işgal varmış gibi harekete geçmeye çalışıyorsunuz. Ne kayyumu kardeşim?”