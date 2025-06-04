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Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim

Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada CHP'ye yönelik operasyonlara sert tepki Özgür Özel, "Bu yaptıklarının hesabını sormazsam namerdim" dedi. Özel'in o anlardaki sinirli anları ise kameralara yansıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşme sonrası Silivri'deki cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, soruşturma ve tutuklamalara tepki gösterdi.

"HESAP SORMAZSAM NAMERDİM"

Söz konusu soruşturma ve tutuklamaları 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, "Hesap sormazsam namerdim" dedi.

Özgür Özel, "Bize bu ettikleriniz evlatlarınızdan çıkmasın diyorum. Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın. Ama bunu bize yaşatanların da yanına kalmasın, yanına bırakmayacağım, iki elimle yakalarından tutup da hesabını sormazsam namerdim!" ifadelerini kullandı.

"BİZ HİÇBİR PARTİYLE BAYRAMLAŞMIYORUZ"

Özel, "CHP şu partiyle bayramlaşmayacak diye bir şey yok. Biz hiçbir partiyle bayramlaşmıyoruz. Çünkü bize bayram gelmedi. Bir sürü arkadaşımıza zulmedilirken ne bayramı? Bütün milletimizin bayramı kutlu olsun, Allah kimseye bizim yaşadığımızı yaşatmasın" diye konuştu.

"BU YAPTIKLARININ HESAPLARINI VERECEKLER"

Özel, Silivri Cezaevi'nden sevklere tepki göstererek "Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler" dedi.

"Yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özgür Özel, "2 milyon partili yanımda, memleketin yüzde 70'i yanımda, akşam gelin Gaziosmanpaşa'ya görün nasıl yanımdalar" diye konuştu.

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