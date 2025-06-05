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İş insanı Fatih Fil'in vurulma anı ortaya çıktı Alaçatı'daki olaya bakın!

ÇEŞME Alaçatı’da iş insanı Fatih Fil, sokakta arkadaşıyla yürüdüğü sırada şoke eden bir olaya maruz kaldı. Arkasından gelen bir kişi iş insanı Fatih Fil'in ayaklarına kurşun yağdırdı. Fatih Fil acıyla yere yığılırken, zanlının rahatlığı akıllara zarardı.

Turizmin kalbi Alaçatı’da iş insanı Fatih Fil, sokakta arkadaşıyla yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, olay anına ait görüntülere Ekol TV yayınladı. 

Kurşunların isabet ettiği Fil yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Fil olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganın kimliğini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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