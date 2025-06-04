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Özgür Özel: Bayram görecek halimiz yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, siyasi partilerle bayramlaşma programlarında yer almadıklarını belirterek, "Bizim bayram görecek halimiz yok" ifadelerini kullandı. Özel, bayramlaşmama kararlarının önceden bildirildiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, siyasi partilerin bayramlaşması ile ilgili, "Bayramlaşmama kararımızı çok önceden bildirdiğimiz için, siyasi partilerin bayramlaşma listelerinde yokuz. Bizim bayram görecek halimiz yok" dedi.

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