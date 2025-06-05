CHP kurultayı tartışması! Ağır ceza mahkemesine neden gönderildi? Özgür Özel açıkladı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Kararın nedenini CHP lideri Özgür Özel, canlı yayında açıkladı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı. Kararı TELE 1’de katıldığı canlı yayında öğrenen CHP lideri Özgür Özel, bunun gerekçesini şöyle anlattı:
"Bunun olacağını duymuştum. Büyük ihtimalle sayın Kılıçdaroğlu'nu ifade vermem demişti ya Kılıçdaroğlu çağırıldığında. Sulh cezada çağırılınca gitmeyebiliyorsun. Ağır cezada zorla getirme çıkarırlar Kılıçdaroğlu'na. Burada Kemal Bey'i zorla getirilme üzerinden yeni tartışma çıkarırlar."