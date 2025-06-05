BIST 9.487
DOLAR 39,32
EURO 44,91
ALTIN 4.290,37
GÜNCEL

İstanbul'dan Ankara'ya kadar otoyolda trafik var! İşte gelen son görüntü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Otoyolun Düzce kesiminde ise Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Asar ve viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu görülüyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde araç sayısında artış gözleniyor. Otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ile otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için sürücülere trafik işaretleriyle uyarıda bulunuyor.
Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde ulaşım normal akışında ilerlerken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluşmaya başladı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü
İstanbul İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu var işte çekilen görüntü
Özgür Özel'den 'Akın bak oğlum' soruşturmaları için sert tepki: Akın bana hırsından...
Özgür Özel'den 'Akın bak oğlum' soruşturmaları için sert tepki: Akın bana hırsından...
İş insanı Fatih Fil'in vurulma anı ortaya çıktı Alaçatı'daki olaya bakın!
İş insanı Fatih Fil'in vurulma anı ortaya çıktı Alaçatı'daki olaya bakın!
Özgür Özel: Bayram görecek halimiz yok
Özgür Özel: Bayram görecek halimiz yok
KRT'de maaş krizi: Gazetecilerden protesto
KRT'de maaş krizi: Gazetecilerden protesto
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Türkiye Ne İstiyorsa Verin”
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Türkiye Ne İstiyorsa Verin”
Özgür Özel'in savcı Akın Gürlek çıkışı şok etti: Akın! Sert kayaya çarptın oğlum!
Özgür Özel'in savcı Akın Gürlek çıkışı şok etti: Akın! Sert kayaya çarptın oğlum!
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?
Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?
Ömer Çelik'ten 10. Yargı Paketi açıklaması
Ömer Çelik'ten 10. Yargı Paketi açıklaması
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı
Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt
Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt