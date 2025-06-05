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Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı

Flash Haber TV’de yayınlanan Mercek programında Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, radar denetimlerine yönelik tepkileri değerlendirerek uygulamaların can güvenliği için zorunlu olduğunu savundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya destek veren Özışık, eleştirileri karalama çabası olarak nitelendirirken, Yerlikaya da hedeflerinin trafikte sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.

Flash Haber TV'de yayınlanan Mercek programında Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan radar denetimleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tartışmanın odağında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uygulamaları ve sosyal medyada yükselen tepkiler vardı.

Programda Gaffar Yakınca, radar uygulamalarının vatandaşın hem canını hem de cüzdanını yaktığını söyleyenlere karşı çıkarak, “Radarı savunacağım, kimse kusura bakmasın. Bu, bizim can güvenliğimiz için” dedi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın uygulamalarına sahip çıkan Hadi Özışık, radarın can güvenliği için gerekli olduğunu belirterek, eleştirilerin ardında fitne ve karalama çabaları olduğunu ve tepki gösterenlerin geçmişte kalan bir şeylerin hesabını gördüklerini savundu.

Programda, Ali Yerlikaya’nın açıklamaları da ele alındı. Yerlikaya, radar denetimlerinin tek amacının can kayıplarını azaltmak olduğunu belirterek, “Bu yolların kuralı var, kralı yok” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’nin trafik kazalarından kaynaklı ölüm oranlarını düşürmede ilerleme kaydettiği belirtilirken, 2050 hedefinin trafikte ‘sıfır can kaybı’ olduğu vurgulandı.

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