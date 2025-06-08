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GÜNCEL

Kocaeli'deki boya fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki boya ve metal kaplama fabrikasında çıkan yangın, 34 araç ve 95 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikada hasar oluşurken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren boya ve metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 34 araç, 95 personelle su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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