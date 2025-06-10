Özgür Özel Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde ağlayarak anlattı: Ben alamadım, o aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Yerel seçimlere ilişkin Deniz Baykal ile olan diyaloğunu paylaşan Özel, "Ben alamadım, o aldı. Ferdi aldı. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılara hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde düzenlenen törende konuştu.

Gözyaşlarını tutamayan Özel, Manisa'ya ilişkin rahmetli Deniz Baykal ile yerel seçim diyaloğunu anlattı.

Özel, "Atı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru bu. Deniz Baykal, 2009 seçimlerinde adayımız seçime 40 gün kala rahatsızlanıp çekilince 'Manisa'ya aday ol' dedi bana. Ben de alamayız dedim. Bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alacağız Manisa'yı. Dedi ki 'sen alacaksın' Ben alamadım, o aldı. Ferdi aldı. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Seni sevmeyen var mı yok. Sen yeter ki çalış. Bir mucize gerçekleştirdi, yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı." dedi.