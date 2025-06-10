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DÜNYA

Manchester'in ünlü teknik direktöründen olay İsrail çıkışı! Utanıyorum deyip ibretlik konuştu

Gazze'deki soykırım İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın da tepkisini çekti. Manchester üniversitesi fahri doktora töreninde konuşan Guardiola,, "İsrail'in sıradaki hedefi bizim çocuklarımız olabilir" dedi. 54 yaşındaki teknik direktörün bu duygusal ve sert açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbol dünyasından da destek mesajları geldi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi'nden aldığı fahri doktora töreninde Gazze için duygusal bir konuşma yaptı. İnsan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Guardiola, ölen çocukların insanlık adına utanç verici olduğunu söyledi.

İnsanlık için utanç verici
Guardiola, törende yaptığı konuşmada, Gazze’deki yıkım ve ölümlerin her geçen gün daha da acı verici bir hale geldiğini ifade etti. “İnsan haklarını savunmak bir ideoloji değil, yaşam sevgisidir.” diyen tecrübeli çalıştırıcı, Gazze’de yaşamını yitiren masum çocuklara dikkat çekip, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanelerde can verdiğini görüyoruz. Bu görüntüler karşısında her sabah uyandığımda çocuklarımı hatırlıyorum.

“Bu durumun bizimle ilgisi olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki dört ya da beş yaşındaki çocuklar bizim çocuklarımız olabilir.

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