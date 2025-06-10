Filistin, İsrail'in Batı Şeria’daki saldırganlığını durdurmak için somut ve acil adımlar atılmasını istedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırganlığını durdurmak için "acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

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Bakanlık, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yürüttüğü askeri operasyonu genişletip, doğudaki Balata Mülteci Kampı’na baskın düzenlemesi ve Nablus kentine bağlı Eski Şehir bölgesini kuşatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"İşgal güçlerinin Batı Şeria’da gerilimi tırmandırmayı, halka karşı soykırım, zorla göç ettirme ve ilhak suçlarını derinleştirmeyi, Filistin devletinin kurulması ihtimalini yok etmeyi hedefleyen hızlandırılmış planları" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’ya yönelik "eşi benzeri görülmemiş" saldırganlığına dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların aynı zamanda "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria’nın parçalanması, Filistinlilerin hareket kabiliyetinin ve geçim kaynaklarına erişiminin engellenmesi, İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik artan saldırılar” ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma seslenerek, İsrail'in Batı Şeria’daki saldırganlığını durdurmak için somut ve acil adımlar atılmasını talep etti.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus kentinin birçok bölgesinde baskınlar gerçekleştirmiş, baskınlarda İsrail askerleri, kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya almıştı.

İsrail askerleri baskında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerinde zorla arama yaparken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alarak sorguya çekmişti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığını ifade eden görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus'a buldozerlerle takviye edilmiş kuvvetler konuşlandırdığını söylemişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin kentte attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği belirtilmişti.