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İstanbul Valisi Gül, Hüseyin Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül, Hüseyin Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun bakımda tedavi gören çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül'e Esenler Avicenna Hastanesi'nde ziyarette bulundu.

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İstanbul Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gül, acil şifalar temennisinde bulunduğu Goncagül'ün ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Goncagül, 4 Haziran'da gerçekleştirilen planlı kalp ameliyatı sonrasında beyne pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

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