BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan flaş açıklama: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır

Rusya'dan flaş açıklama: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus yetkili Medinski'nin Karabağ hakkındaki yorumlarına rağmen, Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını duyurdu.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski'nin Karabağ'daki durumun tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarına değinmesine rağmen, Rusya'nın bu bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını belirtti.

'KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR'

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski'nin bölgenin tarihi ve kültürel geçmişiyle ilgili yorumlarına rağmen, Rusya'nın resmi duruşunun değişmediğini vurguladı.

Azerbaycan, daha önce Medinski'yi Karabağ'ı "tartışmalı bir toprak" olarak adlandırdığı için eleştirmişti. Ancak Zaharova, Medinski'nin sadece çatışmanın trajik yönlerine değindiğini ve sözlerinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meksika lideri Sheinbaum, Guatemala sınırını geçen polislerin cezalandırılacağını söyledi
Meksika lideri Sheinbaum, Guatemala sınırını geçen polislerin cezalandırılacağını söyledi
İsrailli aşırı sağcı bakanlardan, kendileri hakkında yaptırım kararı alan ülkelere tepki
İsrailli aşırı sağcı bakanlardan, kendileri hakkında yaptırım kararı alan ülkelere tepki
İstanbul Valisi Gül, Hüseyin Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
İstanbul Valisi Gül, Hüseyin Goncagül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Ferdi Zeyrek'in neden tehdit edildiği ortaya çıktı! Damatlar 500 TL kira veriyormuş
Ferdi Zeyrek'in neden tehdit edildiği ortaya çıktı! Damatlar 500 TL kira veriyormuş
Filistin, İsrail'in Batı Şeria’daki saldırganlığını durdurmak için somut ve acil adımlar atılmasını istedi
Filistin, İsrail'in Batı Şeria’daki saldırganlığını durdurmak için somut ve acil adımlar atılmasını istedi
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok
Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri
Paris'te İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gönüllülerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Paris'te İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gönüllülerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye ile savaşa hazır değiliz!
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye ile savaşa hazır değiliz!