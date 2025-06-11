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2026 Dünya Kupası elemelerinde 6 maç oynandı Hollanda 8 gol attı

2026 Dünya Kupası elemelerinde 6 maç oynandı Hollanda 8 gol attı

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin 4. haftasında 6 maç yapıldı.

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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4. hafta maçları sona erdi.

Günün en gollü maçında Hollanda, konuk ettiği Malta'yı 8-0 yenerek G Grubu'nda 2'de 2 yaptı. Hollanda'nın gollerini Memphis Depay (2), Virgil van Dijk, Xavi Simons, Donyell Malen (2), Noa Lang ve Micky van de Ven, attı.

Milli formayla 50 gole ulaşan Depay, Hollanda Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu Robin van Persie'nin rekoruna ortak oldu.

Finlandiya ile Polonya arasındaki aynı gruptaki karşılaşma ise tribünde bir taraftarın rahatsızlanması sonucu, acil tıbbi müdahale nedeniyle 72. dakikada durduruldu.

Finlandiya, yaklaşık yarım saatlik aradan sonra yeniden başlayan maçı, Joel Pohjanpalo ve Benjamin Kallman'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'nin forma giydiği konuk ekibin golü ise Jakub Kiwior'dan geldi.

Grupta puanını 7 yapan Finlandiya, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Finlandiya-Polonya: 2-1

Hollanda-Malta: 8-0


H Grubu:

Romanya-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

San Marino-Avusturya: 0-4


K Grubu:

Sırbistan-Andorra: 3-0

Letonya-Arnavutluk: 1-1

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