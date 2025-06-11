Yeni Akit 'geberdi' haberi için 'montaj' dedi ama bu kez elektrik çarpma karikatürü verdi

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Yeni Akit sitesi'nin "CHP'li başkan çarpıldı" başlığı tartışma konusu oldu. Haberdeki “ağır yaralandı” ifadesinin silinip “geberdi” kelimesinin montajlandığını belirten Yeni Akit gazetesi, linç girişimine maruz kaldıklarını duyurdu. Bu kez de Akit 'montaj' dediği habere eklediği karikatürle tepki aldı.

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Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili Yeni Akit'in "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı! Çarpıldığı ortaya çıktı" başlıklı haberi polemiğin fitilini ateşledi. Kimi medya kuruluşlarının montaj yapılmış haberi Yeni Akit'in haberiymiş gibi vermesi başka bir tartışma başlattı.

GEBERDİ MONTAJ

Yeni Akit'in haberindeki spotta yer alan "Zeyrek'in durumunun ağır olduğu belirtildi" ifadeleri, başka bazı haber sitelerinde "Zeyrek'in geberdiği öğrenildi" şeklinde sunuldu. Kimi protestocular haber sonrası Yeni Akit binası önüne gelerek gösteri yaptı. Bu duruma tepki gösteren Yeni Akit, manşetten "'Geberdi' diyenin de lince kalkışanın da..." başlığıyla okurların karşısına çıktı.

Haberde "Keskin nişancı ve panzerli polis baskınlarıyla, kalaşnikoflu saldırılarla, zaman ayarlı bombalarla ve Batı Çalışma Grubu gibi karanlık oluşumlarla susturulmaya çalıyılan Akit, şimdi de kirli iftiralarla ve montaj görüntülerle linç girişimine tabi tutuluyor" ifadelerine yer verildi.

ELEKTRİK ÇARPMA KARİKATÜRÜ

Yeni Akit 'montaj' dediği habere eklediği karikatürle de yeniden tepkilerin odağı oldu.