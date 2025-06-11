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Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlarda 273 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 98'inin tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 51 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüklerince gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 kişi yakalandı - Resim: 0

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını belirten Yerlikaya, valileri, kaymakamları ve operasyonları gerçekleştiren polisler ile Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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