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Dünya Bankası Türkiye ekonomisi büyüme tahminini artırdı Mehmet Şimşek açıklama

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi büyüme tahminini artırdı Mehmet Şimşek açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından, Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu değerlendirdi.

Ekonomi programına duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğine işaret eden Şimşek, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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