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Adana'da kebapçıda dehşet! Kadını oğlu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Adana'da kebapçıda dehşet! Kadını oğlu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 24 yaşındaki Ali B. annesinin çalıştığı kebapçıda dehşet saçtı. Annesini defalarca bıçaklayarak öldüren Ali B. kayıplara karıştı. Polis anne katilinin peşine düştü.

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Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), iş yerine gelen oğlu Ali B'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.

Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Ali B, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da kebapçıda dehşet! Kadını oğlu defalarca bıçaklayarak öldürdü - Resim: 0

Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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