Survivor'da 3. ve 4. finalistler belli oldu! Finale kalamayan yarışmacı kahroldu
Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finale kalmıştı. Yarışmanın dün akşamki bölümünde 3. ve 4. finalistler belli olurken, finale kalamayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.
Bu yıl All Star- Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da final heyecanı başladı. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı'nın final koltuklarını garantilemesi sonrası Survivor'da diğer iki finalist ve elenecek yarışmacı belli oldu.
10 Haziran Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümde; yarışmacılar Dominik'te son kez parkura çıktı. İstanbul'daki final koltuğunu elde etmek isteyen Volkan, Ayşe ve Sevgi kazanmak için canla başla mücadele etti.
Cuma akşamı yapılacak olan büyük final öncesi oynanan oyunda Sevgi, Volkan ve Ayşe; sembol düşürme, yüzme havuzu ve engellerle dolu parkurda mücadele etti. İlk turun galibi Volkan oldu. Böylece Volkan Survivor'da üçüncü finalist oldu.
Sevgi elendi
Volkan'ın final biletini alması sonrası Ayşe ve Sevgi düelloda karşı karşıya geldi. Düello oyununda galip gelen isim Ayşe olurken, Sevgi hayallerine veda etti.