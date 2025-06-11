Survivor'da 3. ve 4. finalistler belli oldu! Finale kalamayan yarışmacı kahroldu

Cuma akşamı yapılacak olan büyük final öncesi oynanan oyunda Sevgi, Volkan ve Ayşe; sembol düşürme, yüzme havuzu ve engellerle dolu parkurda mücadele etti. İlk turun galibi Volkan oldu. Böylece Volkan Survivor'da üçüncü finalist oldu.



