'Divanu Lugati’t-Türk4 sergisi Türkistan’da

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, Kaşgarlı Mahmud’un “Divanu Lugati’t-Türk” sözlüğünün yazılışının 950. yılına özel hazırlanan “Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati’t-Türk” sergisine ev sahipliği yapıyor.

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Türk Dünyası Vakfı ile Türk Kültür ve Miras Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen ve daha önce Bişkek ve Astana’da yoğun ilgi gören sergi, bu kez Kazakistan’ın Türkistan şehrinde ziyarete açıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde açılan sergiye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) de destek verdi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Divanu Lugati’t-Türk’ün Türk halklarının ortak kültürel kimliğini pekiştiren bir eser olduğunu vurguladı.

Raimkulova, “Vakıf olarak, Türk halklarının günlük yaşamına, kültürüne ve geleneklerine dair eşsiz bilgiler sunan bu kadim eserin yazılışının 950. yılında yeniden tanıtımını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Başkan Raimkulova, ayrıca sergiyi beraber hayata geçirdikleri Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyetİ Başkanı Nabi Avcı başta olmak üzere TİKA ve YTB’ye şükranlarını iletti.

Türkiye’nin Türkistan Başkonsolosu İlker Pak ise bir milletin ruhunun dilinde yaşadığını hatırlatarak “Türkçemizin köklerinden gelen zenginliğiyle koruma ve geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy da yaptığı konuşmada, Divanu Lugati’t-Türk’ün sadece bir sözlük değil, aynı zamanda bir medeniyet belgesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Eserde 250’ye yakın atasözü yer alıyor. Bunlardan örnek olarak seçilen 10 tanesi sergide ziyaretçilere sunuluyor. ‘Gözden ırak olan gönülden ırak olur’, ‘Damlaya damlaya göl olur’ gibi atasözlerinin hem Anadolu’da hem Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da kullanılıyor olması, ortak dil ve kültür birliğimize işaret etmektedir.”

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova ise konuşmasında bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan ötürü duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sergide, Türk dünyasının ortak hafızası niteliğindeki Divanu Lugati’t-Türk’ün tarihi yolculuğu ve içeriği detaylarıyla ziyaretçilere sunuluyor.

Aynı zamanda sergide eserin orijinaline uygun olarak hazırlanan tıpkı basım replikası, Divanu Lugati’t-Türk’ten seçilmiş sözcük ve atasözleri ve Kaşgarlı Mahmud’un çizdiği ilk Türk dünyası merkezli dünya haritasının modern bir yorumu da yer alıyor.

Kaşgarlı Mahmud’un XI. yüzyılda kaleme aldığı Türk dilinin ilk sözlüğü olma özelliği taşıyan eser kapsamında dönemin estetik anlayışı, giyim tarzı ve toplumsal yaşantısı hakkında ipuçları veren objeler, tematik kıyafetler ve çağdaş tasarımlar da sergileniyor.

Modacı Ezgi Karayel tarafından Divan’daki detaylardan ilhamla özel olarak hazırlanan kadın ve erkek kıyafetleri ise geçmiş ile günümüz arasında görsel bir köprü kuruyor.

Sergi 30 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık kalacak.