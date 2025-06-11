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Edirne'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi

Edirne'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda elektronik sigara ve cep telefonuyla bitki çayı ele geçirildi.

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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla elektronik sigara ve cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli aracın Türkiye'ye giriş yapmasının ardından fiziki takip başlatan ekipler, Edirne ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi - Resim: 0

Kaçak bitki çayı operasyonu

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise Ticaret Bakanlığı analiz programlarıyla yapılan risk değerlendirmesi sonucu Türkiye'ye giriş yapan şüpheli olarak belirlenen bir tır x-ray taramasına yönlendirildi.

Araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, 704 kilogram damiana bitki çayı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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