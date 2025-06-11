BIST 9.682
DOLAR 39,20
EURO 44,85
ALTIN 4.197,86
HABER /  POLİTİKA

MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi

MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Düne kadar terör baronlarının adaylarıyla kol kola yürüyen Dervişoğlu'nun samimiyetsizliği açıkça ortadadır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bir defa daha kıymetiharbiyesi bulunmayan iddialarla Cumhur İttifakı'nı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef almış, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi karalamaya çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kullandığı bazı ifadelere tepki gösterdi.

Dervişoğlu'nun kıymetiharbiyesi bulunmayan iddialarla Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bir kez daha hedef aldığını, 'Terörsüz Türkiye' hedefini karalamaya çalıştığını aktaran Büyükataman, "Terör örgütünün ön şartsız bir şekilde kendisini feshetmesinden neden bu derece rahatsız olduğunu bir türlü açıklayamayan Dervişoğlu, siyasi omurgasızlığına yakışan bir üslupla algı operasyonu yapmaya soyunmuştur." ifadelerini kullandı.

MHP'nin Türk milliyetçiliğinin siyasi arenadaki temsilcisi olarak bugüne kadar aziz milletin gösterdiği istikametle yoluna devam ettiğini belirten Büyükataman, MHP'nin Türk milliyetçiliğinden bir an bile vazgeçmediğini, ideallerinden de taviz vermediğini vurguladı.

Büyükataman, şöyle devam etti:

"İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ise; dalından kopan yaprak gibi rüzgarın yönüne göre duruş değiştirdiği açık seçik ortadadır. Türk milleti her şeyin farkındadır, Batı'dan aferin bekleyenleri de emperyalizmin şeflerinden emir alanları da gayet iyi görmektedir. Düne kadar terör baronlarının adaylarıyla kol kola yürüyen Dervişoğlu'nun samimiyetsizliği açıkça ortadadır. Müsavat Dervişoğlu'nun tek hesabının koltuk hesabı olduğu ve koltuğu uğruna her türlü kıvraklığı yaptığı da aziz milletimizin malumudur.

Ayrıca İP'li Müsavat, ciddiyetten uzak ve mesnetsiz bir dille Anayasa tartışmalarını sulandırmaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk kimliği ve Anayasa'daki Türk tanımı konusundaki duruşu tartışmasızdır. Ancak Dervişoğlu ve partisi, menfaatleri söz konusu olduğunda fırıldak gibi dönerek, Türklükten de, Milliyetçilikten de, Cumhuriyet'ten de vazgeçebileceklerini yakın geçmişte yaptıkları ortaklıklarla göstermişlerdir."

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü
Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek
İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması
İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması
Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi
Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi
'Divanu Lugati’t-Türk4 sergisi Türkistan’da
'Divanu Lugati’t-Türk4 sergisi Türkistan’da
Avusturya'da okulda 10 kişiyi öldüren failin evinde patlayıcı ve intihar mektubu bulundu
Avusturya'da okulda 10 kişiyi öldüren failin evinde patlayıcı ve intihar mektubu bulundu
YKS sınav yerleri açıklandı ÖSYM sınav giriş belgelerini erişime açtı
YKS sınav yerleri açıklandı ÖSYM sınav giriş belgelerini erişime açtı
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
Edirne'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
Edirne'de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi