İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen reklamcı Hüseyin Kum, ihaleleri alacak kişilerin önceden belli olduğunu belirtti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturmada, muhasebe müdürü Murat Bıyık ve reklamcı Hüseyin Kum etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Bıyık ifadesinde, soruşturma kapsamında el konulan Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketlerinde 2015-2024 yılları arasında çalıştığını söyledi.

"Asıl faturayla birlikte bu alt faturayı Kültür AŞ'ye teslim ederdik"

Çalışmış olduğu şirketlerin İBB iştiraklerinden almış olduğu ihalelere ilişkin, montaj ve üretim işlerinin H.Ö'nün sahibi olduğu Q. M. isimli şirkete yaptırıldığını ifade eden Bıyık, "2020-2021 yıllarında Kültür AŞ'den alınan üst geçit ihalelerine ilişkin faturaların nasıl kesileceğiyle alakalı Kültür AŞ tarafından patronum olan Eyüp Subaşı'ya (şüpheli) bir çizelge gönderilirdi. Subaşı da bu çizelgeyi bana iletirdi. Ben de bu faturaların nasıl düzenlenmesi gerektiğini H.Ö'ye tarif ederdim. O da bu suretle alt faturaları düzenlerdi ve biz de asıl faturayla birlikte bu alt faturayı Kültür AŞ'ye teslim ederdik." dedi.

Bıyık, bazen şirketlere fatura ihtiyacı hasıl olduğunda Subaşı'nın H.Ö'ye fatura kestirdiğine dair bilgisi olduğunu söyleyerek, "Fakat bu sahte fatura kesimine ilişkin Eyüp Subaşı ile H.Ö. arasında nasıl bir anlaşma olduğuna dair bilgim bulunmamaktadır. Yine 2020-2021 yıllarında H.Ö. isimli şahsın firmasında devam eden işlerle ilgili önceden fatura almışlığımız vardır. Bu husus da tamamen Eyüp Subaşı'nın talimatıyla olmuştur." diye konuştu.

Şüpheli Eyüp Subaşı'nın etkin pişmanlık kapsamında savcılığa vermiş olduğu ifadede belirttiği, "Üretim yapan bazı şirketlerden iş bedelinden fazla fatura ve elden nakit üretim yapan bazı şirketlerden iş bedelinden fazla fatura ve elden nakit para almışlığım vardır." şeklindeki beyanında bahsi geçen faturalarda ilgili kısmı teyit ettiğini ifade eden Bıyık, ancak Subaşı'nın nakit olarak aldığı parayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

"Eyüp Subaşı ihale kapsamında gayrı resmi olarak 20 milyon lira komisyon istendiğini beyan etti"

Bıyık, Subaşı'nın bahsi geçen paraları şirketin kasasına teslim etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu konuyla alakalı Subaşı'nın arabasının bagajına para dolu çanta koyduğuna bir kere şahit oldum. Subaşı'nın almış olduğu metro kanopi ihalesinden yaklaşık 5 ay sonra Panofect firmasının Kağıthane'deki ofisinde bir toplantı yaptığımız esnada Eyüp Subaşı bu ihale kapsamında kendisinden gayrı resmi olarak 20 milyon lira komisyon istendiğini beyan etti. Subaşı'nın şirketlerinde sadece ön muhasebe elemanı olarak çalıştım. Dosya kapsamında atılı suçlamalarla hiçbir ilgim ve alakam bulunmamaktadır. Ben sadece Eyüp Subaşı'nın talimatları doğrultusunda şirketin muhasebe işlerini yaptım."

Girmiş olduğum 4 milyon lira tutarlı ihaleyi kazandım, gelen parayı Fikri Murat Demir'e yolladım"

Reklamcı Hüseyin Kum ise ifadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in 2016 yılında Avcılar Belediyesi'nden Beylikdüzü Belediyesi'ne geçtiğini ifade etti.

Çetin'in, Beylikdüzü Belediyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olduğu dönemde belediyeye ürün sattığını söyleyen Kum, "Kendisi beni çağırarak benimle artık çalışmayacaklarını Fikri Murat Demir (şüpheli) ile çalışacaklarını söyledi. Bu vesileyle Demir ile tanışmış oldum. Fikri Murat Demir sayesinde toplamda üç farklı belediyelere ait ihale aldım. Bunlardan ilki İBB tarafından gerçekleştirilen 'kumbara' ihalesidir. Demir bana gelerek, 'Ben İBB'den çok fazla ihale aldım. Bu durum göze batmaktadır.' dedi. Bu ihaleyi benim üzerime yazdığını yan teklifleri ayarlayacaklarını söyledi ve A4 Grafik Matbaacılık isimli firmam üzerinden girmiş olduğum 4 milyon lira tutarlı ihaleyi kazandım. Gelen parayı Fikri Murat Demir'e yolladım." dedi.

Kum, Avcılar Belediyesi tarafından 2024 yılındaki 23 Nisan organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaleye de Demir'in yönlendirmesiyle girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İhaledeki diğer şirketlerin yan tekliflerinin ayarlanması suretiyle ihale bana kaldı. Bu ihaleye hangi şirketim üzerinden girdiğimi hatırlamıyorum. E.G. isimli bir şahıs Fikri Murat Demir'in kontrolündeki şirketlerden bir tanesinin yöneticisidir. Bu ihalede teminatı veya ihale harcını yatıran kişi E.G'dir. 'Sistem' genellikle bu şekilde işlemektedir. Üçüncüsü Beşiktaş Belediyesi tarafından 23 Nisan 2024 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaledir. Aynı yöntemle ihale bana bırakıldı. Buradaki parayı henüz alamadım, alsaydım yine Fikri Murat Demir'e verecektim. Dördüncü olarak Fikri Murat Demir'in yönlendirmesi ile iki ayrı ihaleye yan teklif verdim ve benim yan teklif verdiğim teklifleri başkaca firmalar aldı. Bu ihalelere göstermelik olarak bana Fikri Murat Demir tarafından bildirilen bedelleri ihaleye teklif ettim. İhaleyi başkasının alacağını önceden biliyordum."

"Fikri Murat Demir tarafından bu 'sistemi' yönetmektedir"

Taner Çetin'le doğrudan iletişim halinde olmadığını ifade eden Kum, "Taner Çetin ile sürekli iletişim halinde olan aralarının çok iyi olduğunu bildiğim kişi Fikri Murat Demir'dir. Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin ödeneğini kendisine yaptırıldığını, söylemişti. Murat Ongun (şüpheli) ve Fatih Keleş (şüpheli), Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış. Bu hususları Fikri Murat Demir'den duymuştum. Taner Çetin benden bizzat para talep etmemiştir ancak Fikri Murat Demir tarafından bu 'sistemi' yönetmektedir." şeklinde beyanda bulundu.