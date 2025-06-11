Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN (Milli muharip uçak) Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek." ifadesini kullandı.

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Türkiye, milli muharip uçak KAAN'ı Endonezya'ya ihraç edecek. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." ifadesini kullandı.

"Bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Savunma Sanayİİ Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

SSB Başkanı Görgün'den değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor, Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik ilk resmi adımın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda atıldığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayisi firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp 'bir gün bizim de uçağımız olacak' diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz."