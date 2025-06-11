BIST 9.683
DOLAR 39,20
EURO 44,85
ALTIN 4.197,37
HABER /  GÜNCEL

Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı

Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı

TÜRKİYE'nin yetiştirdiği ve geçtiğimiz günlerde ABD'de "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil yaşama veda etti. Gazi Yaşargil, modern beyin cerrahisinin babası olarak biliniyordu. 100 yaşında ölen Gazi Yaşargil aslen Diyarbakır Lice'li... Ömrünün büyük kısmını yurt dışında geçiren Gazi Yaşargil, 2 eşini de yabancı seçti. Bu evliliklerden 2 çocuğu oldu.

Abone ol

Modern beyin cerrahisinin babası, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yaşamını yitirdi. Gazi Yaşargil, geliştirdiği teknikler nedeniyle Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” olarak seçilmişti.

100 yaşında hayata veda etti
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı - Resim: 0100 yaşında hayata gözlerini yuman Gazi Yaşargil'in ölüm haberini, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. 

Gazi Yaşargil kimdir aslen nereli?

Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı - Resim: 1Gazi Yaşargil, 6 Temmuz 1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'deki tıp eğitiminin ardından İsviçre'nin Basel şehrinde yüksek lisans ve nöroşirürji uzmanlık eğitimi aldı. Ardından Bern Üniversitesi’nde psikiyatri bölümünde çalıştı ve burada beyin cerrahisi alanına yöneldi.

Beyin anatomisi ve cerrahisi üzerine çalışmalar yapan Yaşargil, 1953 yılında Basel Üniversitesi Nöroşirürji bölümünde çalışmaya başladı. 1965 yılında Zürih Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak görevine devam etti. 1965 ve 1967 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vermont Üniversitesi'nde mikrovasküler cerrahi alanında önemli çalışmalar yaptı. 1973 yılında profesörlük unvanını kazanarak Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü’nün başkanı oldu.

Gazi Yaşargil'in eşi ve çocukları
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı - Resim: 2Ömrünün büyük kısmını yurt dışında geçiren Gazi Yaşargil, 2 evlilik yaptı ve her iki evliliği de yabancı kadınlarla oldu. İlk eşi Dianne Bader'dan sonra ikinci evliliğini Gibson Yaşargil ile yaptı. Gazi Yaşargil'in Can Yaşargil ve Leyla Yaşargil isminde iki çocuğu bulunuyor. 

Gazi Yaşargil'in keşifleri

Gazi Yaşargil, cerrahinin çeşitli alanlarında önemli keşiflere imza atmıştır.Mikroskop kullanarak yapılan beyin cerrahisi operasyonlarına yeni bir boyut kazandıran Yaşargil, 1967'de cerrahi mikroskopla ilk beyin bypass ameliyatını gerçekleştirdi.

Bu alanda kullanılan ekipmanları yetersiz bulan Yaşargil, yenilikçi cihazlar tasarlamaya başladı. İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında damarları klemplemek için geliştirdiği klipsler, hâlâ modern cerrahi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ayrıca, beyin cerrahisinde operasyon alanına ulaşmak için beyin dokusunu daha kolay hareket ettirmek amacıyla Leyla retraktörünü tasarlamıştır. Bu alet, günümüzde beyin cerrahilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yaşargil'in geliştirdiği bir diğer önemli cihaz ise "Kayan Mikroskop"tur. Bu hareketli mikroskop sistemi, beyin cerrahisinde daha geniş bir görüş alanı sağlayarak cerrahların işini kolaylaştırmıştır.

Gazi Yaşargil'in tıp bilimine etkisi

Gazi Yaşargil’in tıp ve cerrahiye olan katkıları, onu beyin cerrahisinin önde gelen isimlerinden biri yapmıştır. 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülen Yaşargil, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından onur madalyasıyla ödüllendirilmiştir.

Dünyada cerrahi mikroskobun yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Yaşargil, beyin cerrahisi alanındaki yenilikçi çalışmaları ile tıp camiasına kalıcı bir miras bırakmıştır. Ayrıca, "Master of Brains, Gazi Yaşargil" adlı belgesel, onun hayatını ve bilimsel başarılarını konu alarak 2021’de ABD’de gösterime girmiştir. Harvey Cushing ile 20. yüzyılın en önemli nöroşirürjisyenlerinden sayılmaktadır. 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından son bin yıl içinde Türk tarihinin Atatürk ve İbn Sina gibi 10 Türk büyüğünden biri olarak seçilmiştir. Yaşargil’in beyin cerrahisi alanındaki katkıları sadece tıp dünyasında değil, aynı zamanda cerrahilerin standartlarını yükselten cihazlarıyla da büyük bir etki yaratmıştır. 

Amerika’da “Yüzyılın Adamı” olarak seçilen Gazi Yaşargil, aynı zamanda dünya çapında saygın bir bilim insanı olarak tanınmaktadır.

Onun geliştirdiği teknikler ve cihazlar, günümüzdeki modern beyin cerrahisinin temel taşlarını oluşturmuştur.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Leroy Sane Aslan oluyor, maaşı bile duyuruldu
Foto Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Leroy Sane Aslan oluyor, maaşı bile duyuruldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
30 km'de bir radar konuldu vatandaş isyan etti! Tuzak denilen radarlar için komisyon
30 km'de bir radar konuldu vatandaş isyan etti! Tuzak denilen radarlar için komisyon
Borusan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kurumsal süreçlerine entegre etti
Borusan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kurumsal süreçlerine entegre etti
Petrol Ofisi Grubu, ilk ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini gerçekleştirdi
Petrol Ofisi Grubu, ilk ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini gerçekleştirdi
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi
Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü
Ümit Özdağ ifadesini verdi tahliye edildi mi? Duruşma fotoğrafı medyaya düştü
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye, Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edecek
İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması
İBB soruşturmasında yeni itiraflar reklamcı Hüseyin Kum'dan ihale açıklaması
Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi
Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi