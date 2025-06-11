BIST 9.698
DOLAR 39,19
EURO 44,96
ALTIN 4.211,15
HABER /  GÜNCEL

Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama

Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama

Elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hasgör, yazılı açıklamasında, Zeyrek'in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içinde olduklarını belirtti.

Açıklamasında, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı." bilgisini veren Hasgör, şunları kaydetti:

"Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir. Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma safahatında bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İlgili Haberler
Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı! 6 kusur tespit edildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' deyip paylaştı Ferdi Zeyrek çekmiş
Foto Galeri Eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' deyip paylaştı Ferdi Zeyrek çekmiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu MHP'nin damarına bastı çok ağır karşılık aldı
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu MHP'nin damarına bastı çok ağır karşılık aldı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor Sözcü Ayşegül Doğan açıkladı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor Sözcü Ayşegül Doğan açıkladı
ROKETSAN'dan Endonezya'da iki yeni sözleşme
ROKETSAN'dan Endonezya'da iki yeni sözleşme
ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık
ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık
Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı! 6 kusur tespit edildi
Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı! 6 kusur tespit edildi
Fahrettin Altun'dan Endonezya'ya 48 Kaan ihracı anlaşmasıyla ilgili açıklama
Fahrettin Altun'dan Endonezya'ya 48 Kaan ihracı anlaşmasıyla ilgili açıklama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz seçildi
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz seçildi
Trump'ın "nükleer anlaşma olmazsa savaş" tehdidine İran'dan tepki
Trump'ın "nükleer anlaşma olmazsa savaş" tehdidine İran'dan tepki
CHP Milletvekilinden çok ağır laf : Mafya gibi belediyeye çöktüler
CHP Milletvekilinden çok ağır laf : Mafya gibi belediyeye çöktüler
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Ahmed Şara iddiası
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Ahmed Şara iddiası
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı