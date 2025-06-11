Ümit Özdağ duruşmasını izledim diyen Ahmet Yavuz deja vu olmuş

142 gün sonra hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşmayı izleyen Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz "tek kelime her şeyi anlatıyor: Deja vu…” dedi.

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Ocak ayından beri tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim önüne çıktı. İlk duruşmada avukatları tahliyesini isterken, davanın savcısı tutukluluğun devamını isteyip 4.5 yıla kadar da hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti aranın ardından savcının talebine uydu ve 'tutukluluğun devamına' karar verdi.

Silivri Cezaevinde görülen duruşmayı çok sayıda basın mensubu ile birlikte Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da izledi. Ahmet Yavuz, davaya ilişkin izlenimini 'duruşmayı izledim' diyerek X hesabından attığı bir twitle özetledi ve şunları yazdı:

“Özdağ’ın duruşmasını izledim. Ergenekon-Balyoz sürecini yaşayan biri olarak tek kelime her şeyi anlatıyor: Deja vu…”

Deja vu ne demek?

Déjà vu Fransızca bir kelime. Déjà vu, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu. Anı daha önceden yaşamışlık hâlidir. Fransızca; déjà ve voir kelimelerinden oluşmaktadır.