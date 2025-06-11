Çok konuşulan bozkurt pozunun perde arkası! Merih Demiral anlattı: Meğer Aziz Sancar...

“Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk. Bugün maçtan önce de geldi ve bize başarılar diledi.