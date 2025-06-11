Çok konuşulan bozkurt pozunun perde arkası! Merih Demiral anlattı: Meğer Aziz Sancar...
A Milli Futbol Takımı heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti. Ziyarette çekilen bir fotoğraf çok konuşuldu. Aziz Sancar, Merih Demiral ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "bozkurt" işareti yaparak poz verdi. O pozun perde arkasını Merih Demiral anlattı.
A Milli Takım, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika’ya 1-0 mağlup oldu.
Takımın oyuncularından Merih Demiral, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a milli takım heyeti tarafından gerçekleştirilen ziyaretin sorulması üzerine Demiral, şu cevabı verdi:
“Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk. Bugün maçtan önce de geldi ve bize başarılar diledi.