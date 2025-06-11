Ümit Özdağ kararı sonrası Silivri cezaevi önü bu sloganlarla inledi

Mahkemenin Ümit Özdağ kararını açıklamasının ardından çok sayıda Zafer Partili, mahkeme önünde toplanarak kararı protesto etti. Partililer 'Ümit Özdağ yalnız değildir, Mustafa Kemal'ın askerleriyiz ve hükümet istifa' sloganları attı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 142 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıktı. Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını isteyip 4.5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ümit Özdağ’ın avukatları ise tahliye istedi. Mahkeme verdiği aranın ardından beklenen son dakika kararını açıkladı. Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Ümit Özdağ, 17 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Tahliye bekleyen Zafer Partililer büyük bir şok yaşadı. Silivri Cezaevinde toplanan parti üyeleri sloganlarla karar tepki gösterdi. Partililer 'Ümit Özdağ yalnız değildir, Mustafa Kemal'ın askerleriyiz ve hükümet istifa' sloganları ile Silivri cezaevini inlettiler.