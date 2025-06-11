BIST 9.719
DOLAR 39,18
EURO 44,99
ALTIN 4.195,67
HABER /  GÜNCEL

Abdullah Öcalan bakın kiminle görüşmek istiyormuş! DEM sözcüsü söyledi

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu barış görüşmelerini ele almak için toplandı. DEM Sözcüsü bu toplantıda görüşülen konulara ilişkin bilgi verdi. Açıklamalarına göre Abdullah Öcalan, farklı partilerin temsilcileriyle görüşmek istediğini söyledi. Ayşegül Doğan Öcalan'ın görüşmek istediği kişiler için isim de saydı...

Abone ol

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yaptıklarını belirterek, Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği kişiler olduğunu açıkladı. Önceki günlerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınlarıyla görüştüğünü hatırlatan Doğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan temas kurmak isteyen tüm kesimlerin bunu yapması gerektiğini dile getirdi.

Öcalan'ın görüşmek istediği kişiler
Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği liderler olduğunu belirten Ayşegül Doğan bu isimleri de açıkladı ve şunları söyledi:
-"Biz de DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz. 

-Önümüzdeki günlerde Öcalan'ın farklı siyasi parti temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. -Öcalan'ın Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani ile de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz, bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz."

TBMM tatile girmeden yapılsın
Partisinin MYK gündemine ilişkin bilgi de veren Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları için komisyon kurulmasını istedi meclisin tatile gitmeden bunun yapılmasını talep etti. Doğan şunları söyledi:
-"Böyle bir tarihsel sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzda tatil gerekçe olamaz. O yüzden biz DEM Parti olarak, Meclis tatile girmeden Sayın Kurtulmuş'u tekrar inisiyatife davet ediyoruz. Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek."

Bu komisyonun nasıl çalışacağına dair hazırlıklarının olduğunu belirten Doğan, diğer siyasi partilerin de konunun çözülmesinde Meclis'i işaret ettiğini anımsattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ duruşmasını izledim diyen Ahmet Yavuz deja vu olmuş
Ümit Özdağ duruşmasını izledim diyen Ahmet Yavuz deja vu olmuş
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Minguzzi ailesine tehdit davasında ara karar çıktı
Minguzzi ailesine tehdit davasında ara karar çıktı
İsrail mahkemesinden Madleen gemisinden alıkonulan aktivistler hakkında karar
İsrail mahkemesinden Madleen gemisinden alıkonulan aktivistler hakkında karar
Herkes tahliye bekliyordu Ümit Özdağ için karar açıklandı son dakika gelişmesi
Herkes tahliye bekliyordu Ümit Özdağ için karar açıklandı son dakika gelişmesi
Manisa Ferdi Zeyrek için taziye kuyruğuna girdi eşi ve Özgür Özel dua etti
Manisa Ferdi Zeyrek için taziye kuyruğuna girdi eşi ve Özgür Özel dua etti
Ahmet Davutoğlu'ndan Mısır'a Gazze başvurusu: Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım
Ahmet Davutoğlu'ndan Mısır'a Gazze başvurusu: Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama!
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama!
Ferdi Zeyrek cinayete mi kurban gitti Şamil Tayyar açıkladı: Başsavcılık yetkilileriyle görüştüm
Ferdi Zeyrek cinayete mi kurban gitti Şamil Tayyar açıkladı: Başsavcılık yetkilileriyle görüştüm
Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama
Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu MHP'nin damarına bastı çok ağır karşılık aldı
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu MHP'nin damarına bastı çok ağır karşılık aldı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor Sözcü Ayşegül Doğan açıkladı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor Sözcü Ayşegül Doğan açıkladı