Abdullah Öcalan bakın kiminle görüşmek istiyormuş! DEM sözcüsü söyledi

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu barış görüşmelerini ele almak için toplandı. DEM Sözcüsü bu toplantıda görüşülen konulara ilişkin bilgi verdi. Açıklamalarına göre Abdullah Öcalan, farklı partilerin temsilcileriyle görüşmek istediğini söyledi. Ayşegül Doğan Öcalan'ın görüşmek istediği kişiler için isim de saydı...

Abone ol

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yaptıklarını belirterek, Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği kişiler olduğunu açıkladı. Önceki günlerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınlarıyla görüştüğünü hatırlatan Doğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan temas kurmak isteyen tüm kesimlerin bunu yapması gerektiğini dile getirdi.

Öcalan'ın görüşmek istediği kişiler

Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği liderler olduğunu belirten Ayşegül Doğan bu isimleri de açıkladı ve şunları söyledi:

-"Biz de DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz.

-Önümüzdeki günlerde Öcalan'ın farklı siyasi parti temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. -Öcalan'ın Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani ile de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz, bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz."

TBMM tatile girmeden yapılsın

Partisinin MYK gündemine ilişkin bilgi de veren Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları için komisyon kurulmasını istedi meclisin tatile gitmeden bunun yapılmasını talep etti. Doğan şunları söyledi:

-"Böyle bir tarihsel sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzda tatil gerekçe olamaz. O yüzden biz DEM Parti olarak, Meclis tatile girmeden Sayın Kurtulmuş'u tekrar inisiyatife davet ediyoruz. Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek."

Bu komisyonun nasıl çalışacağına dair hazırlıklarının olduğunu belirten Doğan, diğer siyasi partilerin de konunun çözülmesinde Meclis'i işaret ettiğini anımsattı.