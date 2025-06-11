Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrıldı.

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürerken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

ACUN ILICALI GÖREVİNDEN AYRILDI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

ACUN ILICALI'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Öte yandan Acun Ilıcalı ise ayrılık kararının ardından veda mesajı yayınladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç'a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum."ifadelerini kullandı.