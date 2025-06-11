Müsavat Dervişoğlu'ndan radar tepkisi : Bütçe açığı için radar cezası kesiliyor

Kurban bayramı ile devreye giren 30-35 KM'de bir konumlanan yapay zekalı radarlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Radarların bütçe açığını kapatmak için ceza yazılması amacıyla konuşlandırıldığını söyleyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu "Böyle ceza mantığı olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yeni radar uygulamasına tepki gösterdi. Parti grubundaki konuşmasının bir bölümüne buna ayıran Dervişoğlu şunları söyledi:



-"Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu, ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, Hazine'de açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır. Maliye, hasılat elde etmek için ceza kesmektedir. Devlet, vatandaşına tuzak kuran duruma düşürülmüştür. Vatandaş, kurallara saygı duymaya değil, fahiş cezalarla korkuya alıştırılmaktadır. Böyle bir düzen olur mu? Böyle ceza mantığı olur mu?

-Sınırlardan mayınları temizleyen devlet, yolundan geçen vatandaşına, hız tabelasıyla mayın koyar gibi tuzak koyar mı? Bu serzenişe karşı, Avrupa'daki trafik cezaları örnek gösterilecekse ben de Avrupa'daki refahı, gelir seviyesini ve demokrasi standartlarını örnek olarak gösteriyorum. Sen vatandaşına her konuda bunları verdin de cezalarda Avrupa standardı mı kaldı?