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Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı

Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı

Yerli otomobil markası Togg'un sedan modeli T10F yazın yola çıkmaya hazırlanıyor. Test sürüşleri devam eden Togg T10F'nin tahmini satış fiyatı belli oldu.

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Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg, ikinci modeli T10F ile yola devam ediyor.

SUV segmentindeki başarısının ardından sedan segmentine adım atan Togg’un yeni modeli T10F, yaz aylarında satışa çıkacak.

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı. 

Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı - Resim: 0

T10F'nin iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

T10F kullanıcıları Trumore uygulaması üzerinden ya da anahtar kartlarıyla araçlarına giriş yaparak çalıştırma imkânına sahip olacak.

Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı - Resim: 1

Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor.

Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere.

T10F ile birlikte sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. 

Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı - Resim: 2

Tahmini satış fiyatı

T10F’nin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da, sosyal medyada yer alan bilgiler modelin 1.3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Ön sipariş sürecinde netleşmesi beklenen fiyatın, aracın sunduğu teknoloji ve menzil avantajıyla rekabetçi olması hedefleniyor.

Togg’un ilk modeli T10X, C-SUV segmentinde 2025’in ilk beş ayında 14 binin üzerinde satış adedine ulaştı ve sınıfında liderliğe yerleşti. Yeni model T10F’nin de bu başarıyı devam ettirmesi ve markanın büyüme ivmesini artırması bekleniyor.

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