Trump: Los Angeles'ta tehlike geçene kadar asker kalacak

TRUMP, DEMOKRAT YÖNETİCİLERİ SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in de katıldığı Oval Ofis'teki bir etkinlikte Los Angeles'ta halen devam eden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendilerinin yönetim olarak olaylara müdahale edene kadar kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, bölgedeki Demokrat yöneticileri suçladı.