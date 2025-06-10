Trump: Los Angeles'ta tehlike geçene kadar asker kalacak
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların tehlike geçene kadar kentte görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar 4. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor..
Maskeli protestocular, şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini, araçları, polis araçlarını ateşe verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Los Angeles’a 2 bin ek Ulusal Muhafız birliği gönderildi..
TRUMP, DEMOKRAT YÖNETİCİLERİ SUÇLADI
ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in de katıldığı Oval Ofis'teki bir etkinlikte Los Angeles'ta halen devam eden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kendilerinin yönetim olarak olaylara müdahale edene kadar kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, bölgedeki Demokrat yöneticileri suçladı.
"LOS ANGELES KUŞATMA ALTINDAYDI"
Trump, şu ifadeleri kullandı:
Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi üç gece önce bunu televizyonda söyledi. Ellerinden geleni yaptılar ama olaylarla baş edemiyorlardı. Eyalet yönetimi Ulusal Muhafızları çağırmadı, en sonunda biz onları gönderdik.