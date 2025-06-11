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Grönland krizi sonrası tarihi karar! ABD askerleri ülkeye giriyor!

Grönland krizi sonrası tarihi karar! ABD askerleri ülkeye giriyor!

Danimarka Parlamentosu, Grönland konusunda gerilime rağmen ABD'nin ülkede askeri üs kurmasının önünü açan savunma anlaşmasını parlamentodaki oylama büyük çoğunlukla onayladı.

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Danimarka merkezli DR'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce iki ülke arasında 2023'te imzalanan "Savunma İşbirliği Anlaşması" Parlamento'da oylamaya sunuldu.

ÜLKEDE ABD ÜSSÜ KURULMASI PARLAMENTODA BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA ONAYLANDI

Trump'ın, Grönland'ın "kontrolüne sahip olma" isteği nedeniyle yaşanan gerilimin ardından oylamaya sunulan anlaşma, eleştirilere rağmen Parlamento'nun büyük çoğunluğunun onayını aldı.

"Ülkeye zararlı" olduğu gerekçesiyle bazı Parlamento üyelerinin eleştirdiği anlaşma, ABD'nin, Danimarka topraklarında askeri üs kurmasına, asker konuşlandırmasına ve askeri teçhizat bulundurmasına olanak tanıyor.

Başkan Trump göreve gelmeden önce, Aralık 2023'te ABD ile Danimarka arasında ulusal güvenlikleri güçlendirmeyi hedefleyen "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştı.

TRUMP'IN KRİZE NEDEN OLAN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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