Madleen gemisindeki Türk aktivist yarın serbest kalacak

İsrail'in uluslararası sularda müdahale edip alıkoyduğu Madleen isimli yelkenlideki aktivistler birer birer ülkelerine dönüyor. Türk aktivist Şuayb Ordu da yarın İsrail'den ayrılacak.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Haziran'da İtalya'dan yola çıkan ve çeşitli uluslardan 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine baskın düzenledi.

Baskının ardından gemiyle irtibat kesildi ve ardından gemi Aşdod limanına çekildi.

TÜRK AKTİVİST SERBEST BIRAKILACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 9 Haziran'da uluslararası sularda soykırımcı İsrail donanması tarafından durdurularak alıkonulan insani yardım gemisi Madleen'de bulunan Türk vatandaşların durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılmasının beklendiği aktarıldı.

DURUMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olunduğunu aktardı.

Yasemin Açar’ın durumunun yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

DÖRDÜ ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Gazze'ye giden insani yardım gemisi Madleen'den alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü dün sabah ülkelerine gönderilmişti.

Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8'i ise Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

12 KİŞİ ALIKONULDU

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.