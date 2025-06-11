Suriye'de kadınlar için plajlarda haşema giymek zorunlu oldu

Suriye'de kadınlara yönelik plaj giyim kuralları değişti. Kamuya açık plajlarda haşema zorunlu hale getirildi. Yeni yönetmelik kararı sonrası kıyafet denetimlerinin cankurtaran ve plaj görevlilerince yapılacağı açıklandı. Beş yıldızlı otel ve plajlarda ise mayo kullanımı serbest bırakıldı.

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Suriye'de kadınlar için halka açık plajlarda burkini veya haşema zorunlu hale getirildi.

Suriye Turizm Bakanı Mazen el-Salhani, halka açık plaj ve havuzlarda uyulması gereken yeni kıyafet kurallarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın yayımladığı bildiriye göre, artık burkini veya vücudu örten haşema mayolar kamuya açık plajlarda zorunlu oldu.

Kadınların mayo üzerine plaj elbisesi veya bol bir örtü giymesi, erkeklerin ise gömleksiz dolaşmaması gerektiği ifade edildi. Şeffaf veya dar kıyafetler yasaklanırken, omuz ve dizleri kapatan bol giysiler tavsiye edildi. Ancak bu kuralların 4 yıldızlı ve üzeri otellerin özel plajlarında geçerli olmayacağı açıklandı.

Uyumun plaj görevlileri ve cankurtaranlar tarafından denetleneceği belirtilirken, ihlallere hangi yaptırımların uygulanacağı henüz açıklanmadı.