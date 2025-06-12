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Trump'dan ilerleyen günlerde ABD ordusunun "zaferden zafere koşacağı" mesajı

Trump'dan ilerleyen günlerde ABD ordusunun "zaferden zafere koşacağı" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bazı personelini Orta Doğu'dan geri çekme kararından saatler sonra, "İlerleyen günlerde ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." açıklaması yaptı.

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun ilerleyen günlerde başarılar elde edeceğini belirtti.

"İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta, ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." ifadelerini kullanan Trump, orduya seslenerek "Amerika'yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız." mesajını verdi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin bazı personellerini Orta Doğu'dan çekme kararının ardından geldi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.

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